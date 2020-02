Udinese, Gotti: “Dispiaciuto per le occasioni mancate. Se non si segna…”

Si è concluso il match tra Udinese e Inter. Il tecnico dei friulani Luca Gotti commenta la sfida della Dacia Arena ai microfoni di Sky Sport: “Sul primo gol c’è una serie di deviazione e rimpalli… Se ripenso alle opportunità che abbiamo avuto noi mi dispiace. Si fa fatica a digerire un risultato simile. Sono deluso, nonostante l’atteggiamento sia stato quello giusto. Contro queste squadre, se non si segna, basta poco… Il mio ruolo? Non credo sia un problema per i giocatori. Io faccio i conti con me stesso. E’ difficile raccogliere zero punti nonostante le ottime prestazioni. Fofana? Per me è un giocatore con potenzialità da Champions League. Deve ritrovare continuità su quel livello. L’atteggiamento della squadra è stato buono. Può capitare di andare in difficoltà, ma non c’è assolutamente stato l’abbandono delle armi. Merito degli attaccanti che hanno fatto una fase difensiva incredibile per 95 minuti. Se ci portiamo questo spirito di sacrificio nelle prossime partite, ci toglieremo grandi soddisfazioni”.