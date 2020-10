Udinese, Gotti esulta: “Vittoria cercata. Covid? Difficile controllare tutto”

Primi tre punti per l’Udinese. I bianconeri si impongono all’ultimo respiro per 3-2 sul Parma e si sbloccano in classifica. I friulani provano a rilanciarsi e a ripetere l’ottimo campionato della scorsa stagione.

LE PAROLE DI GOTTI

Il tecnico Luca Gotti commenta la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Mi è sembrato di vedere una squadra che voleva a tutti i costi la vittoria. Oggi abbiamo concesso poco e subito due gol. Faccio parte di quegli allenatori che non vogliono subire gol. Questo non toglie che si possano far giocare tanti attaccanti. Coronavirus? Non sapevamo la situazione del Parma. Abbiamo talmente tante cose in casa nostra che non possiamo occuparci di quelle degli altri. E’ complicatissimo perché c’è questa variabile che incide sulla quotidianità. Non è sempre facile rispettare i protocolli. E’ difficile gestire tutte le varianti dietro un contagio. E’ da parecchio che siamo in isolamento, ma non è semplice gestire le situazioni. Avremmo meritato di più dal campo. Abbiamo visto aspetti positivi su cui costruire. Deulofeu? Penso che sia un esterno d’attacco. Credo che questa sia la sua posizione”.