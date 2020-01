Udinese, Gotti: “Grande solidità, ma piedi per terra”

Terza vittoria consecutiva per l’Udinese, che alla Dacia Arena, nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ha battuto per 3-o il Sassuolo. Queste le parole del tecnico Luca Gotti al termine del match.

UMILTA’ – “Abbiamo fatto un primo tempo molto efficace, aver trovato subito il vantaggio ci ha permesso di gestire la gara. Abbiamo dimostrato grande solidità, ma nella gestione della palla potevamo fare meglio e mettere più in difficoltà il Sassuolo. Abbiamo fatto una gestione del campo da squadra, a partire da Okaka, che è il nostro terminale offensivo. Sema? Ha caratteristiche di uno contro uno e sa rendersi pericoloso, ha trovato un gol importante. Obiettivo? Conosco la Serie A, c’è tutto un girone di ritorno da giocare, dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Dovremo giocare con umiltà: in questo modo potremo toglierci delle soddisfazioni. De Paul? Se gioca come oggi è un giocatore da grande squadra”.