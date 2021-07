Udinese, Gotti: “Il calendario darà variabilità. Big? Meglio trovarle subito”

Il tecnico Luca Gotti racconta le sue impressioni sulla nuova stagione

Per Luca Gotti manca un mese all'inizio della terza stagione alla guida dell'Udinese. Sarà un campionato particolarmente interessante, come ha spiegato lo stesso tecnico ai canali ufficiali del club friulano: "In teoria le grandi squadre è meglio affrontarle presto, prima che consolidino le relazioni tra calciatori. E' chiaro che questo inizio ci riserva, nelle prime 5 giornate, tre grandi squadre e non solo una. Speriamo, intanto, di avere lo stadio tutto pieno. Non solo la Dacia Arena ma tutti quelli del campionato cambiando, così, l'atmosfera irreale vissuta nell'ultimo anno e mezzo. Per conto nostro, dobbiamo invertire il trend degli ultimi 6 mesi dello scorso campionato in cui abbiamo raccolto troppo poco in casa nostra e dobbiamo farlo sin dalla prima partita. Nuovo calendario? Secondo me aggiunge una componente di variabilità. Prima poteva capitare, nel sorteggio, di avere cicli di ferro che si ripetevano tra andata e ritorno, questa componente asimmetrica aumenta, invece, la variabilità e arricchisce il calendario. Nella mia piccola esperienza inglese mi era piaciuta questa cosa".