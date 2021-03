Udinese, Gotti: “Il Genoa ci assomiglia e troveremo molte insidie, le stesse anche loro”

La lanciata Udinese sta attraversando un buon momento in campionato e nel girone di ritorno solo Inter e Juve hanno fatto meglio dei friulani. Ai microfoni del sito ufficiale del club bianconero ha parlato il mister Luca Gotti: “Tenere la squadra sugli obiettivi è la parte maggiore del lavoro dell’allenatore ma questo vale per tutte le partite del campionato non solo per quella di domani. Intanto, a 32 punti non siamo aritmeticamente salvi. Quindi, bisogna fare altri punti per considerarsi fuori dalla mischia. Credo, poi, che l’unico modo di pensare saggio sia quello di concentrarsi partita per partita e non di più”.

Quali le insidie della partita di domani e che Genoa si aspetta? I rossoblu con Ballardini hanno cambiato marcia?



“Al di là del cambio di marcia, mi sembra che questo Genoa sia abbastanza simile a noi, quindi le insidie che noi troveremo nell’affrontare il Genoa sono le stesse che potranno trovare loro”.

E’ dispiaciuto per la vicenda della multa?



“In un momento come questo dove ci sono grandi restrizioni rispetto alla vita di tutti noi con grandi sacrifici, anche una cosa normalmente innocua come una cena tra amici, guardando Juve-Lazio in tv, va contro una norma, nel fatto specifico quella del coprifuoco che scatta alle 22. Quindi è giusto essere sanzionati ed è anche giusto chiedere scusa per questo. Ovviamente, la gogna mediatica e la cattiveria espressa nei social sono un altro argomento ma questa non è una novità”.



Quanto agli indisponibili, saranno sicuramente out Samir, Deulofeu e Ouwejan, mentre Okaka sarà pronto per la panchina. “Stefano ha fatto due allenamenti con la squadra, nelle 3 gare precedenti è venuto in panchina per dare il suo contributo di vicinanza e spinta alla squadra che non è secondario: lui è uno dei leader dello spogliatoio e la sua presenza è molto positiva e molto gradita sempre”, ha ricordato Gotti.