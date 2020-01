Udinese, Gotti: “Il vento ha fortemente influenzato la direzione della partita ma bravi noi”

Buona prestazione e vittoria pesantissima per Luca Gotti, tecnico dell’Udinese che raccoglie la sua seconda vittoria in trasferta e si allontana momentaneamente dalla zona calda della classifica: “A vedere le cose più dall’alto va detto che il vento ha fortemente influenzato la direzione della partita – ha commentato ai microfoni di Udinese Tv -. Nel primo tempo -riporta Udinese.it- pur cercando di giocare palla a terra siamo stati un po’ pasticcioni e abbiamo concesso al Lecce un paio di occasioni. Nel secondo tempo poi siamo rimasti sereni in una partita che aveva un peso specifico importante e nonostante i due gol annullati siamo riusciti a portarla a casa con una prodezza di De Paul. Questo è un gruppo che comincia ad avere sicurezza nei propri mezzi e serenità anche nella gestione della palla e dei momenti. L’andamento della partita oggi mi ha fatto pensare che fosse una buona idea provare a vincerla anche cambiando modulo. Di volta in volta bisogna analizzare il tipo di partita e il tipo di equilibrio che vuoi darle in base a ciò che possiamo permetterci. De Paul? Come sapete tutto l’ambiente si stava aspettando qualcosa in più da parte sua in fase realizzativa, io ho avuto poche lamentele da fargli rispetto agli atteggiamenti offensivi e difensivi e sta giocando molto più lontano dalla porta, il fatto che riesca comunque a regalarci gioie del genere è positivo”.