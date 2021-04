Udinese, Gotti: “Ingenui sul rigore, De Paul un leader in campo e fuori”

Il tecnico dei friulani fa il punto sulla sua squadra al termine del match contro il Crotone

Il tecnico Luca Gotti interviene ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo concesso il rigore in maniera molto ingenua. Stesso discorso sul loro palo. Abbiamo cercato di indirizzare l'incontro contro una squadra che messo in difficoltà tutti. Durante la settimana valuto chi sta meglio. Okaka è stato fuori molto tempo. Ci mette di più a ritrovare la giusta condizione. Serve pazienza per aspettarlo. Da quando ci sono io, lui è stato un punto fermo nelle mie scelte. Ho visto la grande crescita di De Paul in campo e fuori. Ha acquisito una mentalità importante. E' un leader vero e positivo. Alza la voce quando serve. Dà una direzione ben precisa nel lavoro settimanale. Si sta completando a tutto tondo. Mercato? E' qui da cinque anni e ha mostrato valori importanti. Parlerà col club".