Udinese, Gotti: “Juve difficile da mandare giù. Bologna? Partita aperta”

Dopo la sconfitta contro la Juventus, l’Udinese vuole rialzare la testa con il Bologna

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna, in programma domani alle 15: “Dopo la sconfitta contro la Juventus, nei primi giorni della settimana era palpabile la delusione di tutti, mia in primis. Poi gradualmente abbiamo messo nel mirino la partita successiva. Ci siamo preparati togliendo quello che è stato concentrandosi il meglio possibile”.