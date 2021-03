Udinese, Gotti: “La nostra colpa forse è solo quella di non aver sfruttato al meglio le occasioni”

Dopo il ko con la Lazio il tecnico Luca Gotti commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Udinese Tv: “Secondo me non abbiamo nemmeno difeso male oggi, sia nell’occasione del gol che in tutte le altre situazioni, forse potevamo fare meglio nella gestione della palla. Per come venivano a prenderci sicuramente potevamo più in difficoltà e gestire meglio i tempi di gioco, loro poi sono stati molto bravi anche a trovare il vantaggio prima della fine del primo tempo. Poi dall’inizio del secondo tempo la partita ha preso un’altra direzione ed era evidente che rispetto alla prima frazione si trattasse di un’altra partita. Dispiace non aver dato continuità ai risultati, venivamo da una buona serie di risultati e volevamo continuare, sappiamo però che non giochiamo da soli e oggi avevamo contro una squadra che è uscita dalla Champions League solo tre giorni fa e per mano dei campioni del mondo. La nostra colpa forse è solo quella di non aver sfruttato al meglio le occasioni che ci siamo creati. Adesso ci sono le nazionali e dico in bocca al lupo agli uomini che partiranno, per il resto abbiamo due o tre giocatori che sono vicini al recupero e altrettanti ragazzi che devono recuperare la condizione al meglio per le ultime 10 gare di campionato dopo la sosta, vediamo se questi giorni saranno sufficienti”.