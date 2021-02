Udinese, Gotti: “La Roma ha fatto una grande partita. Noi abbiamo sbagliato tanto”

L’allenatore dell’Udinese mister Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta subita contro la Roma: “Il nostro avversario oggi ha fatto un primo tempo di grande livello. La Roma è forte, poi ha segnato alla prima azione. Noi nel primo tempo non abbiamo mai preso le misure, non avevamo equilibrio e loro ripartivano velocemente. Poi il rigore ha dato tranquillità alla Roma. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo cercato l’occasione per rientrare in partita e ci siamo andati vicini con Deulofeu. Abbiamo sbagliato diverse transizioni e a fine primo tempo abbiamo cercato di capire perché avevamo o concesso così tante occasioni e abbiamo cercato di prestare meno il fianco. Pedro? A fine primo tempo gli ho detto di segnare con il Braga, a fine gara mi ha preso in giro scherzando”.