Udinese, Gotti: “La squadra è arrabbiata, abbiamo rispetto del Crotone ma il nostro vantaggio…”

Le parole di Luca Gotti alla vigilia della sfida contro il Crotone

Redazione ITASportPress

L'allenatore dell'Udinese Luca Gotti ha presentato ai microfoni di Udinese Tv la partita di domani pomeriggio contro il Crotone. Queste le sue parole: "Come arriva la squadra?Direi arrabbiata, come mi sembrava lo fosse la settimana scorsa prima della partita contro il Torino anche se poi il risultato è stato estremamente negativo. Il giocatore di livello ha la forza mentale che decide il livello ed è in grado di dare sempre il massimo di sé stesso sia dopo tre vittorie consecutive o sia dopo tre sconfitte e indipendentemente dall’avversario. Mi piacerebbe pensare che riusciremo ad alzare il nostro livello. Questa cosa si chiama mentalità".

Sui problemi offensivi: "Abbiamo giocato 30 partite e se i numeri ci dicessero che una soluzione ha pagato molto più dell’altra sicuramente attueremo quella soluzione. Però l’Udinese ha fatto goal con Pereyra attaccante e con Pereyra centrocampista. Non lo ha fatto con Pereyra attaccante e centrocampista. Bisogna valutare la partita nel suo insieme, l’avversario e come stanno i giocatori di volta in volta. Non esiste una ricetta che dà già il risultato"

Sugli avversari: "Il Crotone ha segnato 13 goal nelle ultime 5 partite e ha messo in difficoltà tutti gli avversari che ha incontrato. Abbiamo grande rispetto di questo Crotone. Credo che possa essere un vantaggio per noi l’avere 18 punti più di loro in classifica. La classifica mostra che abbiamo delle opportunità e ci lascia delle opportunità. Dobbiamo essere bravi noi ad andare a coglierle".