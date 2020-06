Udinese, Gotti: “Mandragora rischia un lungo stop. Manca cattiveria”

L’Udinese esce sconfitta contro il Torino. Il tecnico dei friulani Luca Gotti commenta la prestazione ai microfoni di Sky Sport: “Veniamo fuori da una partita simile con 0 punti, dopo aver tirato tanto e aver collezionato diversi calci d’angolo. Non abbiamo concesso molto al Torino. Dobbiamo continuare a essere propositivi. Dobbiamo migliorare con la nostra cattiveria e non accontentarci. Bisogna continuare a lavorare al meglio. A volte sono gli episodi a portare sulla buona strada. Bisogna continuare a essere propositivi. Non dobbiamo comunque concedere quel che abbiamo lasciato al Torino. Mandragora? Siamo scossi perché pare un infortunio di una certa entità. Sono stato maleducato con l’arbitro, ma solo perché ho alzato la voce (sorride ndr.)”.