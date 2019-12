Udinese, Gotti: “Noi bene per circa 70 minuti. Procediamo un passettino alla volta”

Dopo aver letto le parole del tecnico del Cagliari Rolando Maran, ecco quelle del mister dell’Udinese Luca Gotti dopo che la sua squadra ha avuto la meglio sui rossoblù col risultato di 2-1: “Questa squadra va costruita passo dopo passo, non si costruisce una bella rinascita in un giorno – ha detto ai microfoni di Sky Sport -. È da tanti anni che questo ambiente ha lottato per non retrocedere, essere propositivi in questo contesto, dunque, richiede un pizzico di fatica aggiuntiva. Le prestazioni in casa dovremmo anche farle fuori? Può essere che in passato non siamo riusciti a farle in questo modo, a Genova però con Samp e Genoa penso di sì. Cerchiamo di fare un passo in avanti insieme, uno alla volta, migliorando di volta in volta e sono sicuro che aggiungendo idee su idee arriveranno dei momenti più positivi”.

E ancora: “Per settanta minuti ho visto una bella Udinese ed ha fatto entrambe le fasi come avrebbe dovuto. Quando giochiamo, riusciamo ad esprimere una certa cifra tecnica. La squadra mi è piaciuta molto fino al 70′, poi la paura di vincere ha fatto il suo ed abbiamo concesso occasioni che non vanno concesse in Serie A”.