Udinese, Gotti: “Noi troppo remissivi. Classifica? Faremo i conti alla fine”

Il tecnico Luca Gotti analizza la prestazione dell'Udinese contro l'Inter

L'Udinese lotta e imbriglia l'Inter per un'ora. Poi la prodezza di Joaquin Correa spiana la strada al successo dei nerazzurri. Ovviamente non è stata la domenica che Luca Gotti sperava per sé e la sua squadra. Il tecnico dei bianconeri si sofferma sui problemi della sua formazione e interviene ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "Abbiamo concesso decisamente troppo all'Inter in generale rispetto al solito. Nel primo tempo non abbiamo gestito i palloni come dovevamo e abbiamo cercato troppo velocemente gli attaccanti, anche quando eravamo distanti. Il gol poi ha cambiato la partita. Deulofeu era fuori da 10 giorni, non aveva i 90 minuti e ho dato alla squadra la miglior formazione possibile. Negli anni scorsi avevamo giocatori diversi, adesso gradualmente la squadra di sta componendo di armi diverse. Siamo all'undicesima partita, abbiamo raccolto meno di quello che dovevamo. I conti vanno sempre fatti alla fine".