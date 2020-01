Udinese, Gotti: “Non concretizzate le occasioni create, dispiace venir via con zero punti”

Amara sconfitta per l’Udinese, piegato per 3-2 nel lunch match della ventesima giornata di Serie A dal Milan. Queste le parole del tecnico dei friulani Luca Gotti al termine della gara.

RAMMARICO – “I ragazzi sono stati bravi, hanno avuto la forza di ribattere colpo su colpo alla forza del Milan. Questo è nelle corde di questa squadra, dispiace però andare via da San Siro con zero punti malgrado l’atteggiamento propositivo. Il gol nel finale? Non è stato un problema di disattenzione, è stato un episodio che può capitare nel calcio. Il vero torto è quello di non essere riusciti le occasioni create: ci stava concedere qualcosa, è un rischio calcolato quando si decide di giocare in maniera aperta. Non dovevamo trasmettere un senso di arrendevolezza. De Paul? Ha delle qualità che permettono di usarlo in diversi modi. A me piace l’idea del centrocampo totale, lui ha talento e qualità fisiche. Può giocare ad altissimi livelli. Lasagna? Ha fatto una grandissima prestazione, al di là del gol”.