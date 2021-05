Udinese, Gotti: “Non meritavamo di perdere. Futuro? Tireremo le somme”

Il tecnico dei friulani commenta la sconfitta contro la Sampdoria

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico Luca Gotti analizza questa situazione difficile: "L’Udinese non meritava di perdere questa partita, negli ultimi trenta metri siamo stati poco incisivi, potevamo gestirla meglio e non ci siamo riusciti. Poi c’è stato questo ennesimo episodio rispetto a una partita che cercavamo di vincere, un episodio che non so come definire, non è neanche sfortunato… volevamo lasciare il campionato con una vittoria in casa fermando la striscia che non ci vedeva vincenti tra le mura amiche. Poi non solo non riesci a vincere ma addirittura la perdi, è difficile accettarlo. Non si può invocare la sfortuna, ma il numero e il tipo di infortuni e il numero e il tipo di rigori che abbiamo avuto tutti insieme è difficile da spiegare per un allenatore. Vediamo cosa ci dirà questa settimana, quali saranno le energie a disposizione e poi decideremo. Il mio futuro? Con calma settimana prossima tireremo le somme".