Udinese, Gotti: “Non meritiamo sconfitta con la Fiorentina per episodio dubbio”

Il commento a fine gara del mister della squadra friulana

Al termine della sfida persa contro la Fiorentina, il tecnico bianconero Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "È stata una partita con degli ottimi contenuti da Serie A, sia dal punto di vista tecnico che tattico e una partita del genere non merita di essere decisa da un episodio a dir poco dubbio. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica per come abbiamo preparato la partita e per come stava in campo la Fiorentina, alla fine del primo tempo ho cercato di cambiare qualcosa inserendo giocatori con caratteristiche diverse per affrontare il secondo tempo. Poi alla fine se ci sono occasioni come l'ultima dove la respinta di Dragowski passa in mezzo a due nostri uomini, lì c'è anche un po' di sfortuna".