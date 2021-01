Udinese, Gotti: “Non servono attenuanti, ma punti. Perdere così fa male”

L’Udinese si arrende solamente all’ultimo respiro contro il Napoli. Uno stop che fa male ai friulani, nonostante l’ottimo gioco espresso. Il tecnico Luca Gotti commenta il risultato ai microfoni di Sky Sport: “Chiaramente perdere una partita fa male, ancora di più se la sconfitta arriva al 90′. Era una partita che non meritavamo di perdere, giocando con qualità, palleggio e idee. Abbiamo concesso poco al Napoli, in relazione alla qualità che hanno gli azzurri. Abbiamo giocato molto bene. Futuro? Non so, non ho alcun segnale in questo senso. La squadra non deve dare risposte, deve giocare bene. L’atteggiamento è stato quello giusto. Pesa prendere gol su rigore e punizione. Sono situazioni in cui solitamente siamo bravi. Non ho bisogno di attenuanti, ma di punti. Non siamo stati aiutati dalla fortuna. Abbiamo avuto le nostre occasioni”.