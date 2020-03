Udinese, Gotti: “Pareggio giusto, non riusciamo a concretizzare”

Il pareggio con la Fiorentina non ha lasciato soddisfatto Luca Gotti. L’allenatore dei bianconeri ha analizzato il match ai microfoni di SkySport: “I risultati delle altre squadre sotto di noi oggi hanno accorciato la classifica ma io insisto a dire ai miei giocatori che il nostro destino dipende solo da noi. Oggi abbiamo messo in campo tutto ciò che avevamo, abbiamo però delle costanti: non riusciamo a concretizzare la mole di applicazione che mettiamo in campo. Il pareggio è giusto, le squadre pur con caratteristiche diverse si sono equivalse, ci sono state occasioni da entrambe le parti”.

FUTURO SERIE A – “Noi abbiamo la fortuna di occuparci di sport e non possiamo lamentarci di questa situazione: per noi però queste ultime settimane sono state un’altalena di emozioni. I giocatori sono uomini ma i miei ragazzi sono stati bravi ad avere un focus orientato al match in un’atmosfera irreale e in un saliscendi di emozioni. Il futuro del calcio con il Covid-19? Me lo tengo per me, è meglio…”