Udinese, Gotti: “Prestazione di alto livello. Lamentele Inter? Punti di vista”

L’Udinese si ripete. Dopo aver fermato l’Atalanta, i friulani impongono il pari anche all’Inter. Il tecnico Luca Gotti analizza il risultato della Dacia Arena ai microfoni di Sky Sport: “Non ho fermato l’Inter. Penso che i giocatori meritino i complimenti per la loro prestazione, simile a quella con l’Atalanta. Faccio fatica a spiegare perché sono sempre in discussione. Quando c’è una certa classifica, però è normale. Siamo concentrati a guardare il nostro. A volte si considera sbagliata una decisione sfavorevole. Ragionando su questo modo, è difficile per me comprendere queste proteste. Da bordocampo non avevo avvertito questa esigenza”.