Udinese, Gotti: “Quando diciamo di dover pensare a una gara per volta non è una frase fatta”

L’allenatore dell’Udinese Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv per presentare la partita di domani contro il Torino. Queste le sue parole: “So di avere una squadra che vuole ricominciare a fare punti. Quando gli allenatori dicono di dover pensare a una gara per volta non è una frase fatta, ma un concetto: l’idea di focalizzare tutta l’attenzione su un unico obiettivo specifico, senza altri secondi pensieri che alla fine portano più uno svantaggio che un vantaggio. Pensare al Torino è dunque il nostro compito. Sarà una partita importante per il nostro campionato. Non so se sarà una patita bloccata, ma sicuramente difficile sia per noi che per loro”.

Gotti sulle condizioni di Nuytinck: “Non ha avuto un problema grave ma lo ha avuto. Insieme abbiamo deciso di proiettarci al saltare questa gara per non metterlo in una condizione di rischio che potrebbe essere pericolosa per il tutto il finale di campionato”.

Le indicazioni rilasciate da Gotti sulla formazione: “È abbastanza chiaro che la gara con il Torino sarà molto diversa rispetto a quella con l’Atalanta, cambiano molte variabili e questo aspetto è da tenere in conto. Poi purtroppo è una costante di questo campionato che mi debba trovare a fare i conti settimana per settimana con la valutazione delle condizioni fisiche (efficienza, efficacia, salute) soprattutto degli attaccanti. Uno dei grandi impegni che ho durante la settimana è di cercare di comprendere chi di loro sta meglio. Adesso ho una serie di valutazioni raccolte da questi giorni di allenamento e cercherò di elaborare il miglior riassunto possibile“.