Udinese, Gotti: “Quanti dubbi per i gol sbagliati! Stavolta premiati dai singoli”

L’Udinese torna a sorridere. Battuto il Verona per 2-0 grazie a un’autorete di Silvestri e a un gol di Deulofeu. I friulani si allontanano sensibilmente dalla zona retrocessione.

LE PAROLE DI GOTTI

Il tecnico Luca Gotti commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “E’ un’Udinese che ha fatto un ottimo primo tempo. Dopo aver creato tanto, abbiamo avuto paura di perdere la partita. L’epilogo ci ha premiato grazie alle capacità individuali dei singoli. Deulofeu sta ritrovando le giuste sensazioni e ora stiamo incassando. E’ un giocatore giovane. Non so cosa gli sia successo durante la carriera, ma è un grande lavoratore. A volte tende a esagerare con i carichi. Lo trovo un professionista vero che non si accontenta. In una partita particolare come quella di oggi, abbiamo preparato bene la contrapposizione. Non sempre si può giocare verticali come abbiamo fatto oggi. Altre squadre con caratteristiche diverse ci chiameranno ad atteggiamenti differenti. Non mi metto il cuore in pace per i gol subiti. L’anno scorso eravamo riusciti a far fruttare le nostre qualità. A volte mi sono chiesto se ero io ad aver contribuito ai tanti errori sotto porta”.