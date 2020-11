Udinese, Gotti: “Questa squadra ha carattere e mentalità, abbiamo dato un bel segnale”

Mister Luca Gotti ha analizzato il pareggio del Mapei Stadium: “I giocatori devono fare le cose per loro stessi e non per me, – spiega l’allenatore dell’Udinese ai microfoni di Sky – con il Milan è bastato un episodio nel finale per sgretolare la bella prestazione fatta. Oggi abbiamo dato un bel segnale di compattezza, abbiamo concesso poco al Sassuolo e il punto ottenuto fa bene alla nostra classifica. Il Sassuolo ha il suo modo di costruire il gioco, noi dovevamo limitare le loro caratteristiche e abbiamo creato 4-5 situazioni che potevano diventare particolarmente pericolose”. Gotti è felice del carattere mostrato dalla sua squadra: ” È una cosa bellissima vedere il gusto della fatica che hanno mostrato questi ragazzi, spesso siamo schiavi del risultato e non si guarda con attenzione la prestazione, la mia squadra non ha assolutamente problemi di carattere e di voglia. Non è vero che l’Udinese esprime il proprio calcio solo con le grandi squadre. Tutti quelli che lavorano all’Udinese hanno una bella mentalità che poi viene trasmessa anche ai giocatori”.