Udinese, Gotti: “Raccogliamo ciò che meritiamo. De Paul parlerà col club…”

L’Udinese rischia contro il Genoa, ma si salva con esperienza. Decisivo Rodrigo De Paul, che pareggia la rete di Goran Pandev con un rigore preciso. I friulani muovono un altro passo verso la salvezza.

LE PAROLE DI GOTTI

Il tecnico Luca Gotti commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: “I primi 10 minuti non mi erano dispiaciuti, fino alla prodezza di Pandev. Nel recupero abbiamo concesso troppo e mi vien da pensare che ho sottovalutato la stanchezza dei miei uomini. Fino al recupero avevo la sensazione di aver perso due punti. Abbiamo avuto le nostre occasioni. Avevo la sensazione che avremmo potuto puntare a qualcosa di importante con le nostre occasioni. A Llorente ho chiesto di cambiare riferimento sulla palla alta. Pereyra ha intelligenza calcistica e una sua sensibilità nel comprendere la partita. Non è cambiato molto rispetto al girone d’andata. Abbiamo avuto una debacle iniziale e subito l’arrivo del virus. Poi siamo riusciti a risalire dalle secche. Abbiamo raccolto spesso meno di quanto meritavamo nel girone d’andata. Ora arriva quello che meritavamo. Questa squadra ha giocatori di qualità e giovani in crescita che ci fanno pensare al futuro. Dipenderà molto dai giocatori importanti e dalle decisioni del club. De Paul? E’ sempre ripartito a testa bassa. Parlerà con il club per delineare una strategia futura. Si parla sempre del suo futuro. Va in Nazionale dove ci sono compagni importanti, che magari lo tirano per la giacchetta. La sua forza è tornare a Udine e rimettersi in discussione”.