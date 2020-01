Udinese, Gotti: “Sconfitta maturata per due episodi ma concretizziamo poco”

Si è conclusa la sfida tra Parma e Udinese. Il tecnico dei bianconeri Luca Gotti si sofferma sulla gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Non riesco a dare una lettura di poca tranquillità. Abbiamo fatto una mezz’ora iniziale peggio del Parma, noi avevamo troppi pensieri sul come giocare invece di occuparci della sostanza. Paghiamo oltremodo due situazioni in area nostra che mettono la partita sul canale del Parma e nonostante un secondo tempo di livello non concretizziamo. L’ultimo step deve essere negli ultimi venti metri, concediamo poco e concretizziamo poco rispetto a quanto facciamo”.