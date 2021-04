Udinese, Gotti sconsolato: “Non facciamo gol nemmeno a porta vuota…”

L’Udinese incassa una sconfitta bruciante contro il Torino per 1-0. Decisiva la rete di Andrea Belotti su calcio di rigore. I bianconeri si consolano con l’ottima classifica.

LE PAROLE DI GOTTI

Il tecnico Luca Gotti commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: “Il torto più grande è non riuscire a fare gol. Fatichiamo a segnare anche senza portiere. Nemmeno così ci riusciamo… Prendiamo gol senza che Musso faccia una parata per tutta la partita. Perdere le partite fa sempre male. Oggi avevo la sensazione di una squadra che teneva bene il campo. Siamo stati sfortunati sugli episodi. Perdere in questo modo fa male. Arbitro? Non posso cambiare la situazione. Siamo particolarmente sfortunati sugli episodi. Non voglio neanche commentare. Non è il numero di attaccanti a far segnare più gol. Ho finito con cinque giocatori offensivi, avendo meno occasioni rispetto a quando avevo meno punte. Dipende dalle soluzioni trovate”.