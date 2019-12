Udinese, Gotti: “Siamo stati una vera squadra. Imparato dal k.o. di Roma”

E’ arrivato da poco il triplice fischio tra Udinese e Napoli. Luca Gotti, allenatore dei friulani, si sofferma sulla gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una partita difensiva, concedendo pochissimo. Mi è dispiaciuto non aver sfruttato alcune occasioni. Pur avendo fatto una partita prettamente difensiva contro una grande formazione si è vista una squadra vera in campo. Non sempre le idee vengono soddisfatte in campo. All’Olimpico eravamo stati troppo presuntuosi. Ci siamo allungati per il campo e concesso spazi alla Lazio. Imparando dagli errori escono fuori partite simili. Non ci ho preso gusto a fare l’allenatore. Non cambia la mia posizione. La quotidianità cambia e ci si deve fare l’abitudine. De Paul? Non so se lo perderò. Spero che l’infortunio non sia grave”.