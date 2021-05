Udinese, Gotti: “Sulla punizione arbitro ha preso decisione troppo superficiale”

Il commento del tecnico friulano dopo la sconfitta

Al termine della sconfitta maturata contro la Juventus, il tecnico dell'Udinese Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese Tv partendo dalla punizione concessa dall'arbitro su presunto fallo su Cuadrado: "Io so perfettamente che arbitrare non è facile ma in quella situazione l'arbitro si trovava in posizione ideale per giudicare ma a mio avviso ha preso una decisione troppo superficiale. Secondo me abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo iniziato bene sia nella gestione della palla che nei movimenti, abbiamo trovato un bel gol di furbizia all'inizio e poi abbiamo condotto agevolmente una gara in cui la Juventus non sembrava poterci impensierire. Abbiamo perso troppe partite in maniera superficiale ma secondo me l'Udinese in generale ha preso delle sue consapevolezze perché anche oggi c'era la sensazione che la squadra non avesse paura e che avesse la convinzione di poter vincere questa partita, è questa la crescita più grande della squadra. Per quello che abbiamo fatto in queste 34 partite, avrei voluto avere qualche punto in più".