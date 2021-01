Udinese-Inter diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Udinese-Inter si gioca quest’oggi sabato 23 gennaio 2021 alle ore 18.00 per la 19^ giornata di Serie A. Dopo il pari nel recupero contro l’Atalanta i padroni di casa cercano un buon risultato contro i nerazzurri. Dal canto loro, i milanesi di Conte vogliono mettere pressione al Milan per il titolo di campione d’inverno.

Udinese-Inter, le probabili formazioni

Squadre praticamente decise da entrambe le parti. Gotti schiera la sua Udinese con Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. Dall’altra parte l’Inter dovrebbe affidarsi ai titolarissimi con Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Udinese-Inter si giocherà, come detto, oggi sabato 23 gennaio 2021 alla ‘Dacia Arena’ di Udine e a porte rigorosamente chiuse in virtù delle norme di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Il calcio d’inizio della sfida della 19^ giornata di Serie A è fissato alle ore 18.00 in contemporanea con la sfida del Milan, impegnata a San Siro contro l’Atalanta.

Il match tra Udinese e Inter sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 del digitale terrestre). Inoltre, la gara tra i friulani e i nerazzurri potrà essere vista anche in diretta live streaminganche su dispositivi come pc, smartphone e tablet grazie all’applicazione di Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky.

Esiste poi un’ulteriore alternativa rappresentata da Now TV, la piattaforma online utile per assistere alla programmazione Sky, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati e disponibili nell’offerta. Anche in questo caso chi volesse può acquistare la gara o un pacchetto e godersi live l’evento.