Udinese-Inter streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 2 febbraio

Udinese-Inter, si gioca alla Dacia Arena oggi 2 febbraio 2020 alle 20.45 l’appuntamento valido per la 22^ giornata di Serie A. I bianconeri di Gotti sfidano i nerazzurri di Antonio Conte a caccia di punti dopo i tre pareggi consecutivi.

Udinese-Inter, le probabili formazioni – Padroni di casa al completo e con la stessa formazione vista nel match contro il Parma. Musso in porta con Ekong, Becao e Nuytinck davanti a lui nella difesa a tre. In mezzo al campo Larsen e Sema sulle corsie mentre Mandragora, Fofana e De Paul mezzali. Davanti Okaka e Lasagna ma attenzione a Nestorosvski che scalpita. L’Inter scenderà in campo con diverse defezioni. A quella di Lautaro Martinez, squalificato, si aggiunge Handanovic. Il portiere ha accusato un problema ad un dito della mano. Al suo posto esordio stagionale per Padelli. A centrocampo, senza Brozovic, Vecino, Barella e il possibile esordio dall’inizio di Eriksen. In avanti Sanchez con Lukaku.

Udinese-Inter streaming e diretta tv – La gara Udinese-Inter sarà trasmessa in diretta tv da Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 382 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 383 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport numero 251 del satellite. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.