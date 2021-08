Udinese-Juventus, Allegri lascia in panchina Ronaldo. Le formazioni ufficiali

La Juventus debutta alla Dacia Arena

Alle 18.30 la Juventus debutterà in Serie A ma dopo nove anni di fila senza scudetto tricolore sulle maglie. Riparte dalla Dacia Arena la seconda avventura di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus e lo fa subito con una formazione a sorpresa: il nome di Cristiano Ronaldo non figura infatti nell'XI iniziale dei bianconeri. Il portoghese va in panchina, come Chiesa. Tra i padroni di casa, nella formazione di partenza di Gotti, debutta tra i pali Silvestri. Panchina per Stryger Larsen e Deulofeu