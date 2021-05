Udinese-Juventus diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Si gioca alle 18.00 la gara di campionato per la 34^ giornata di Serie A

Redazione ITASportPress

Udinese-Juventus si gioca questa sera, domenica 2 maggio alle ore 18.00 per la 34^ giornata di Serie A. Punti salvezza per la squadra di casa, ben altro obiettivo per gli ospiti che cercano di confermarsi tra le prime quattro della classe per accedere alla Champions League.

Udinese-Juventus, le probabili formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione per le due squadre. Gotti dovrebbe puntare su Scuffet al posto dello squalificato Musso per difendere la porta dell'Udinese. Poi Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. Qualche dubbio anche per Andrea Pirlo e la sua Juventus. Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, McKennie; Dybala, Cristiano Ronaldo. Morata non al meglio.

UDINESE (3-5-1-1): Scuffet; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, McKennie; Dybala, Ronaldo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida del 34esimo turno tra Udinese e Juventus si giocherà come detto oggi domenica 2 maggio 2021 alle ore 18.oo alla Dacia Arena di Udine. Come purtroppo accaduto per tutta la stagione, anche per la sfida odierna non ci saranno i tifosi a causa delle restrizioni per combattere il coronavirus.

Udinese-Juventus sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky. I canali dedicati a questa sfida sono in particolare Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite). I possessori di un abbonamento a Sky potranno seguire Udinese-Juventus anche in streaming grazie a Sky Go, applicazione fruibile tramite supporti come pc, smartphone e tablet.

Esiste poi un'altra possibilità per seguire la partita tra friulani e torinese live ed è rappresentata da NOW, il servizio di streaming e on demand di Sky che offre il meglio della programmazione dell'emittente satellitare attraverso l'acquisto di uno dei vari pacchetti disponibili. In questo modo si potrà seguire Udinese-Juventus alla perfezione.