Udinese-Juventus diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Udinese-Juventus si gioca questa sera alla Dacia Arena alle 19.30 il match valido per la 35^ giornata che vede davanti le due squadre bianconere. Obiettivi diversi ma molto importanti: salvezza per gli uomini di casa, Tricolore per gli ospiti che possono vincere lo Scudetto visto lo stop delle antagoniste.

Udinese-Juventus, le probabili formazioni

Solito 3-5-2 per la squadra allenata da Gotti. Musso in porta, Becao, De Maio e Nuytinck in difesa. Ter Avest, Larsen, Fofana, Sema in mezzo. De Paul che farà da collante tra centrocampo e attacco dove ci saranno Okaka e Kevin Lasagna. Per la Juventus la squadra migliore possibile per chiudere i giochi per il campionato. In porta ci sarà il polacco Szczensy. Difesa a quattro con Cuadrado, De Ligt, Rugani (al posto dello squalificato Bonucci) e Alex Sandro. Centrocampo guidato da Bentancur, Pjanic e Rabiot. In avanti con Dybala e Cristiano Ronaldo dovrebbe esserci Bernardeschi.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Larsen, De Paul, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Udinese-Juventus sarà trasmessa in diretta tv da Sky, detentrice di sette match sui dieci previsti in ogni giornata di Serie A. La partita potrà essere seguita sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport al numero 251 del satellite. Il match verrà trasmesso anche in live streaming, opzione che sarà possibile con Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky. Per usufruire di questa opzione occorrerà scaricare l’app ufficiale. Il match è chiaramente disponibile anche per dispositivi mobili come ad esempio pc, smartphone oppure tablet. Un’altra opzione per vedere la partita Udinese-Juventus è Now Tv, il servizio di streaming on-demand e live che mette a disposizione diversi eventi da scegliere e godersi comodamente dove si vuole.

