Udinese, la nuova maglia casalinga ha preso ispirazione da quella di Zico

Presentata la nuova maglia dell’Udinese firmata Macron, sponsor tecnico del club friulano, per le partite casalinghe della stagione 2019-2020. Una maglia che, rispettando la tradizione, ha preso ispirazione da quella che Zico e compagni indossavano nella stagione 1984-85. La nuova “Home” si presenta con le tradizionali bande verticali bianconere, ’spezzate’ da un’ampia striscia diagonale bianca. Il collo è nero e alla coreana. Il backneck è personalizzato con etichetta a bande bianconere e sulla quale appare lo stemma della squadra e la scritta I PRIMI BIANCONERI D’ITALIA. Sul petto a destra il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore la patch con lo stemma dell’Udinese Calcio. Nel retrocollo, in nero, è ricamata la scritta La Passione è la nostra Forza. A completare il kit casalingo ci sono gli shorts neri con coulisse bianche e i calzettoni bianchi con bordo superiore nero e il Macron Hero posto anteriormente al centro, mentre sul polpaccio è stampata la scritta U.C. 1896. In alternativa gli shorts possono essere bianchi e i calzettoni neri con bordo bianco.