Udinese, l’affondo: “Pronti a lasciare la Dacia Arena e andare a Pasian di Prato”

La squadra potrebbe traslocarsi a Pasian di Prato comune friulano

“L’Udinese la ritiene la goccia che fa traboccare il vaso. Siamo pronti a recuperare progetti antichi e togliere il disturbo andando da un’altra parte” ha spiegato Rigotto. “Chiederemo la risoluzione dell’accordo, pronti a togliere il disturbo”. Sulla questione economico finanziaria Rigotto non ha dubbi su come sarà necessario agire. “Non chiederemo nessun risarcimento, ma solo il rientro delle somme anticipate e delle spese, circa 48 milioni e mezzo di euro che abbiamo investito in tutti questi anni”. Quale il futuro quindi per il club? “Ci sono altre amministrazioni comunali che ci accoglierebbero a braccia aperte. Siamo in contatto con altre realtà e potremmo fare l’impianto da qualche altra parte. Abbiamo già contatti con Pasian di Prato, ma ci sono anche altri Comuni. Nel cassetto ho già dei progetti pronti”.