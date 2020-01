Udinese, Lasagna: “San Siro speciale per me, qui segno spesso. Peccato, avremmo meritato di più”

Sconfitta con tanto amaro in bocca, quella incassata dall’Udinese in casa del Milan. I rossoneri si sono imposti per 3-2 trovando la rete decisiva in pieno recupero, vanificando la rete del momentaneo 2-2 di Kevin Lasagna. L’attaccante friulano, al termine del match, ha così parlato ai microfoni di DAZN.

AMAREZZA – “Per me San Siro è uno stadio speciale, qui segno spesso. Dispiace però non avere raccolto punti: per quanto creato, avremmo meritato di più ed avremmo anche potuto vincere. Dobbiamo ripartire da qui, dal ritmo e dall’intensità messe in campo oggi. Obiettivo? Abbiamo dei singoli molto forti ed un gruppo compatto, ma per prima cosa dobbiamo raggiungere la salvezza, poi eventualmente potremo pensare ad altro. Gotti? Ci ha detto di giocare senza paura. Okaka? Stiamo affinando la nostra intesa in allenamento”.