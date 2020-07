Udinese, liberazione per Gotti: “La vittoria era diventata un incubo”

L’Udinese fa l’impresa e si impone sul campo della Roma. I bianconeri vedono più vicina la salvezza. Il tecnico dei friulani Luca Gotti racconta le sue impressioni al termine della gara.

LE PAROLE DI GOTTI

Il tecnico Luca Gotti analizza la vittoria dell’Udinese ai microfoni di Sky Sport: “Ho avuto la percezione che la squadra sia cresciuta nel tempo e si sia mantenuta sana in un continuo progresso di crescita. La vittoria mancava da troppo tempo, era diventata un incubo. Ci mancava molto. Non è facile tenere la strada giusta quando i risultati non arrivano. La squadra mi è piaciuta fino all’1-0 e quando eravamo in parità numerica. Poi è uscita fuori la paura di vincere. Abbiamo sbagliato persino i falli laterali. La seconda parte del primo tempo non mi è piaciuta. Disturba aver dato un paio di possibilità alla Roma per tornare in partita. Poi ci siamo accorti che avremmo potuto gestire meglio il campo. De Paul? Non so se sia la sua miglior versione. Credo che sia pronto per le massime competizioni. Ha mezzi fisici importanti. E’ bravo nel fare piccoli, ma continui progressi dal punto di vista mentale”.