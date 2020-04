Udinese, Marino: “700 morti al giorno, come si fa a parlare di ripresa?”

Il futuro del torneo di Serie A, attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, rimane un’incognita. Della possibile ripresa del torneo, ai microfoni di Canale21, ha parlato il direttore sportivo dell’Udinese Pierpaolo Marino.

RIPRESA – “Ci sono 700 morti al giorno, come si fa a parlare di riprendere a giocare? Abbiamo delle medie di decessi altissime, mi sembra un controsenso parlare di calcio, anche se prima o poi tutto dovrà riprendere. Personalmente sono più preoccupato per il prossimo campionato che per questo. Avremo un ridimensionamento globale, almeno nel breve periodo”.

