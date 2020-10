Udinese, Marino: “Abbiamo raccolto meno di quanto seminato”

Pierpaolo Marino, dirigente dell’Udinese, ha tirato le somme dopo le prime uscite stagionali del club friulano in questo avvio di stagione. Secondo Marino il club di Pozzo ha raccolto meno di quanto seminato: “Siamo stati sfortunati, ci mancano dei punti”.

LE PAROLE DI MARINO

“Ci aspettavamo una partenza difficile a causa dei vari protocolli e per una serie di infortuni – ha spiegato Marino. L’intero organico è stato disponibile solo a una settimana dall’inizio del Campionato. Inoltre siamo stati molto sfortunati in alcune occasioni, dove meritavamo di più, ma siamo convinti di aver costruito una squadra competitiva. Non voglio essere pessimista ma la situazione è difficile e imprevedibile. Con gli abbassamenti delle temperature potrebbero verificarsi ulteriori problematiche, ma cercheremo di portare avanti il campionato nell’interesse di tutti”