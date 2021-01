Udinese, Marino: “Il mancato rigore? È colpa del Var, potevamo fare il 2-0 invece…”

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino ha parlato ai canali ufficiali del club del discusso arbitraggio relativo alla gara di questo pomeriggio tra i friulani e l’Atalanta: Oggi abbiamo ottenuto un grande risultato perché l’Atalanta è una big. Siamo riusciti a farli tirare una sola volta in porta, ho visto la mentalità di una squadra che voleva fare risultato fino alla fine, abbiamo evitato delle leggerezze commesse in passato. Abbiamo sofferto di meno quando Gasperini ha fatto entrare in campo i titolari. Il mancato rigore? C’è rabbia, voglio dare la colpa al Var perchè da un potenziale 2-0 per noi ci siamo ritrovati sull1-1″.