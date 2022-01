Udinese, Marino: “Non è stata una partita, ma un martirio. Non ha senso giocare”

Il Direttore dell'Area Tecnica ha parlato nel postpartita

“Non è stata una partita, ma un martirio”. Così Pierpaolo Marino ha esordito ai microfoni dei giornalisti alla fine della partita tra Udinese e Atalanta. “È impossibile fare un commento tecnico, per il semplice motivo che non c’è stata nessuna partita. Ci sono io qui, anziché allenatori e giocatori, perché cosa potrebbero commentare?”.

Il Direttore dell’Area Tecnica ha commentato poi la gestione della delicata situazione pandemica legata ai crescenti casi Covid nel gruppo squadra. “I giocatori e lo staff sono stati costretti a radunarsi la domenica mattina, alcuni appena negativizzati dopo due settimane di stop. In panchina c’erano giovani della primavera fermi da 20 giorni. Dobbiamo interrogarci sul perché è accaduto questo, sul perché addirittura ci si sia rivolti al Tar per annullare le decisioni dell’Asl. Si dice che si vuole salvare lo spettacolo, ma che spettacolo c’è stato oggi?”, ha chiesto Marino. “La situazione critica dell’Udinese è sotto gli occhi di tutti. In 44 anni di professione non ho mai visto cose del genere. È una situazione di grande imbarazzo, chi decide non si preoccupa della situazione a Udine. Il risultato che rimarrà negli annali sarà ricordato come un’onta, ma i giocatori e l’allenatore sono stati degli eroi, bravi a fare ciò che hanno potuto”, ha concluso.