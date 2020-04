Udinese, Marino: “Questa stagione per me non vale più. Calciatori? Non ancora sensibili alla crisi…”

Il futuro dei campionati, attualmente sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus, rimane un’incognita. Sulla questione, a La Repubblica, è intervenuto il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino.

RIPRESA – “Stiamo combattendo contro un nemico che sta vincendo, non possiamo pensare che l’abrogazione di un decreto possa farci riprendere come se niente fosse. Ripresa? Chi la sta programmando fa un esercizio nel quale io non voglio cimentarmi. Questa stagione, per me, non vale più: è un anno di lutto. Penserò al calendario solamente quando potremo tornare ad allenarci regolarmente a pieno regime”.

STIPENDI – “Non credo che noi metteremo i dipendenti in cassa integrazione, il problema non sono i loro stipendi, ma quello dei calciatori: ancora non si sono sensibilizzati al problema e mi preoccupano le parole dei rappresentanti dell’AIC”.

