Udinese, Marino: “Siamo in crescita ma occhio al Sassuolo molto arrabbiato”

Un successo importantissimo quello raccolto dai friulani in terra leccese, dopo una partita giocata con grinta e determinazione su un campo difficile: “Siamo stati un po’ fortunati nel primo tempo – ha esordito Marino a Udinese Tv -. Abbiamo rischiato sulla traversa di Babacar e sulla successiva grande parata di Musso ma poi si è chiusa lì, nonostante un buon Lecce e il vento contrario. Nel secondo tempo poi abbiamo giocato quasi solo nella loro porzione di campo. Quando il campionato non ha ancora espresso gran parte delle sue partite le statistiche sono fini a sé stesse perché molte altre squadre per il momento hanno un rendimento opposto tra casa e trasferta. Credo che anche contro il Cagliari l’Udinese abbia messo in campo cuore e tecnica e si è vista una squadra che sta acquisendo man mano sempre più consapevolezza, questo l’abbiamo visto anche oggi con il cambio di modulo nel finale. Ora comunque dobbiamo stare attenti perché abbiamo un Sassuolo che sicuramente sarà arrabbiato dalla sconfitta contro il Genoa. Complimenti anche ai tanti tifosi che sono venuti fin qua oggi, in quella che probabilmente è la trasferta più lunga per i nostri tifosi, quindi grazie di cuore. Adesso cerchiamo di riempire lo stadio anche nella prossima partita, supportiamo questa Udinese e cerchiamo di farla crescere insieme“.