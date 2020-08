Pierpaolo Marino ha parlato alla tv ufficiale dell’Udinese riguardo alle prossime mosse di mercato del club friulano: “C’è voglia di continuare a crescere e non smantellare questa squadra. Fofana aveva chiesto di partire ed è stato accontentato. De Paul? A meno che non arrivino Real e Barcellona resta qui, non si registrano offerte al momento. Anche Lasagna e Musso vogliamo che restino con noi”.