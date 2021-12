Curioso episodio in Serie A

Curiosità nel match tra Udinese e Milan.Il neo entrato Junior Messias è sceso in campo con una maglia stampata male. Il trequartista brasiliano, infatti, ha il cognome scritto in maniera inesatta, con due E, e che appare dunque come MEESSIAS Jr. Una curiosità subito catturata dalle telecamere di Dazn, poco dopo l'ingresso in campo dell'ex Crotone.