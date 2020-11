Udinese-Milan diretta e streaming, dove vedere il match

Udinese-Milan si gioca domenica 1 novembre 2020 per la sesta giornata di Serie A. Lunch match che aprirà le sfide domenicali di campionato. Friulani dell’ex Deulofeu contro il Diavolo guidato da Zlatan Ibrahimovic.

Udinese-Milan, le probabili formazioni

Scelte praticamente già compiute per i due allenatori. I padroni di casa friulani di Gotti si affidano a Musso in porta; Stryger Larsen, De Maio, Nuytinck, Ouwejan in difesa; De Paul, Arslan, Pereyra in mezzo al campo; Lasagna, Okaka, Deulofeu in avanti.

Il Milan di Pioli recupera Donnarumma dopo il tampone negativo. Ci sarà lui in porta. Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez saranno i difensori; Kessié, Bennacer in mezzo al campo; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao a sostegno di Ibrahimovic.

UDINESE (4-3-3): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Nuytinck, Ouwejan; De Paul, Arslan, Pereyra; Lasagna, Okaka, Deulofeu.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Udinese-Milan si disputerà la mattina di domenica 1 novembre 2020 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine e a porte chiuse. Il fischio d’inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Marco Di Bello avrà inizio alle ore 12.30 e sarà dunque il lunch match di Serie A.

A trasmettere la partita vailda per la sesta giornata sarà DAZN. La gara sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà disponibile anche alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti con un abbonamento Sky, inoltre, potranno vedere la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin.