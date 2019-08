Udinese-Milan, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la sfida tra Udinese e Milan, valevole per la prima giornata di Serie A. I friulani, guidati da Igor Tudor, cercheranno di raggiungere in questa stagione una salvezza tranquilla, mentre i rossoneri, sulla cui panchina fa il proprio debutto Marco Giampaolo, mirano a conquistare un posto in Europa.

UDINESE – I bianconeri si affideranno al 3-5-2, con Musso tra i pali, Rodrigo Becao, Troost-Ekong e Samir in difesa, Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora e Pezzella a centrocampo, Pussetto e Lasagna in attacco.

MILAN – Il Milan risponde con un 4-3-1-2, nel quale Suso giocherà in appoggio al tandem Castillejo-Piatek. In mezzo al campo spazio per Borini, Calhanoglu e Paquetà, mentre in difesa, a protezione di Donnarumma, ci saranno Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez.

Queste le formazioni ufficiali del match:

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pezzella; Pussetto, Lasagna. Allenatore Tudor

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodríguez; Borini, Calhanoglu, Paqueta; Suso, Castillejo, Piatek. Allenatore Giampaolo