Udinese-Milan, le formazioni ufficiali

La capolista Milan in campo oggi nel lanch match della domenica di Serie A ospite alla Dacia Arena di Udine. Pioli e Gotti ritrovano i portieri titolari: i friulani con assetto super offensivo schierano dal 1′ Pussetto, Okaka e l’ex Deulofeu. I rossoneri sono reduci dal bel successo sullo Sparta Praga in Europa League e vanno in gol da 25 partite consecutive. Calcio d’inizio alle 12.30, diretta su DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky