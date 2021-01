Udinese, Musso: “C’era un rigore netto per noi. Siamo sulla strada giusta”

L’Udinese riesce a strappare il pareggio contro l’Atalanta. Decisivo il contributo di Juan Musso. Il portiere argentino si racconta ai microfoni di Sky Sport: “Siamo scesi in campo per fare punti. Abbiamo trovato una squadra molto forte in attacco, ma noi abbiamo le nostre armi. Sapevamo come interpretare la partita. Al di là di 15 minuti di sofferenza, siamo riusciti a giocare bene. La parata su Maehle era molto difficile, ma come tante altre cose in Serie A. Siamo sulla buona strada. Secondo me, siamo sulla strada giusta. Ci sono capitati alcuni ostacoli, come le gare perse immeritatamente. La squadra sta continuando a lottare, dando qualcosa in più. Con l’Inter non ci sono stati contatti. C’era un rigore per noi netto, non capisco perché non l’arbitro non sia andato a rivederlo. L’Inter è molto forte, ma la affronteremo con la nostra mentalità”.