Udinese, Musso: “L’interesse delle big non mi ha demotivato. Voglio la Champions”

Il portiere dell’Udinese Juan Musso ha parlato a Olè dei tanti rumors di mercato circolati intorno a lui negli ultimi mesi: “Se mi ha demotivato questa cosa? No, per niente. Mi ha fatto piacere e mi ha motivato molto perché significava che sto facendo qualcosa di buono. Sapevo che il portiere dell’Inter aveva ancora due anni di contratto e forse quel trasferimento poteva essere fatto in un altro momento. Quel salto arriverà quando sarà necessario. Sono sicuro, è quello che voglio. Voglio giocare in una squadra abituata a stare in Champions che ha come obiettivo quello di lottare per il titolo”.